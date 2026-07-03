Дороги, которые мы выбрали: транспортно-логистическое лидерство Азербайджана

Автор: Акпер Гасанов

Международный транспортный форум (МТФ) провел исследование среди 32 стран по вопросу инвестирования в транспортную инфраструктуру и опубликовал Статистический информационный бюллетень. Согласно отчету, Азербайджан занял первое место по доле инвестиций в эту сферу в ВВП.

Отмечается, что за 2022-2024 годы инвестиции Азербайджана во внутреннюю транспортную инфраструктуру составили в среднем 3,5% ВВП. Такие страны, как Азербайджан, Китай, Северная Македония и Сербия, направляя более 2% ВВП на транспортную инфраструктуру, находятся на этапе строительства и расширения транспортных сетей в соответствии с международными стандартами.

В отчете также положительно оценена долгосрочная инвестиционная динамика Азербайджана. Так, по сравнению с 2012-2014 годами, в 2022-2024 годах доля инвестиций в транспортную инфраструктуру в ВВП выросла на 0,6 процентного пункта. Это свидетельствует о том, что Азербайджан является одной из стран, последовательно наращивающих вложения в транспортную инфраструктуру на протяжении последнего десятилетия.

Как видим, Азербайджан последовательно инвестирует в транспортную инфраструктуру не ситуативно, а как в один из ключевых инструментов геоэкономического позиционирования. Но тут особо стоит отметить, что эта линия прослеживается даже в наиболее сложные периоды новейшей истории страны, то есть в годы, когда около 20% территории нашей страны находились под армянской оккупацией.

Да, уже тогда руководство Азербайджана рассматривало развитие транспортных коридоров не только как внутреннюю экономическую задачу, но и как элемент долгосрочной стратегии, направленной на превращение страны в важный транзитный узел между Востоком и Западом, Севером и Югом.

Именно в этот период были заложены основы тех проектов, которые сегодня формируют транспортную карту региона. Одним из наиболее ярких и показательных примеров является железнодорожный проект Баку-Тбилиси-Карс. Его реализация стала возможной во многом благодаря политической воле и принципиальной позиции Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В условиях, когда Европейский союз не проявил готовности финансировать данный проект, Азербайджан взял на себя основную финансовую нагрузку, фактически обеспечив его воплощение. Это решение на тот момент выглядело рискованным с точки зрения классической экономической логики, однако в стратегической перспективе оно оказалось оправданным.

Баку-Тбилиси-Карс стал не просто транспортным маршрутом, а элементом новой архитектуры евразийской логистики. Он связал Каспийский регион с Европой, усилил роль Южного Кавказа в международных перевозках и продемонстрировал, что Азербайджан способен выступать не только как участник, но и как инициатор масштабных инфраструктурных проектов. Более того, этот проект стал важным сигналом для международных партнеров: Баку готов инвестировать в будущее, даже если внешние игроки занимают выжидательную позицию.

После восстановления территориальной целостности Азербайджана в 2020 году инвестиционная политика в сфере транспортной инфраструктуры получила новый импульс. Освобожденные территории открыли перед страной не только задачи восстановления, но и уникальные возможности для формирования современных транспортных решений с нуля. В кратчайшие сроки началось строительство автомобильных дорог, железнодорожных линий, аэропортов и логистических центров, которые интегрируют эти территории в общенациональную и международную транспортную сеть.

Особое значение имеет развитие так называемых "умных" транспортных коридоров, где инфраструктура проектируется с учетом современных технологических стандартов. Это означает не просто восстановление разрушенного, а создание качественно новой среды, соответствующей требованиям XXI века. В этом контексте Азербайджан фактически использует постконфликтный этап как возможность для технологического скачка.

Так что нынешняя статистика МТФ лишь подтверждает устойчивость выбранного курса. В то время как в большинстве развитых стран доля таких инвестиций не превышает 1% ВВП из-за насыщенности инфраструктуры, Азербайджан продолжает активно расширять и модернизировать свои транспортные сети. Это свидетельствует о том, что страна находится в фазе динамичного роста и формирования долгосрочного инфраструктурного фундамента.

Не менее важно и то, что инвестиции в транспортную инфраструктуру создают мультипликативный эффект для экономики. Развитие дорог, железных дорог и логистических узлов стимулирует торговлю, привлекает иностранные инвестиции, способствует развитию регионов и повышает их экономическую активность. Кроме того, укрепляется транзитный потенциал страны, что особенно актуально в условиях глобальной трансформации логистических маршрутов.

На фоне изменений в мировой торговле и геополитике значение надежных и диверсифицированных транспортных коридоров только возрастает. Азербайджан, располагаясь на пересечении ключевых направлений, получает уникальное преимущество, которое он последовательно конвертирует в конкретные инфраструктурные проекты. Именно это позволяет стране не просто адаптироваться к новым условиям, но и активно формировать их.

В перспективе текущая инвестиционная политика способна обеспечить Азербайджану устойчивое экономическое развитие, укрепление позиций в международной торговле и превращение в один из ключевых логистических хабов Евразии. Уже сегодня закладываются основы для того, чтобы страна стала важнейшим звеном в цепочках поставок между Европой и Азией, а также между северными и южными рынками.

Таким образом, лидерство Азербайджана по инвестициям в транспортную инфраструктуру - это не разовый успех, а закономерный результат долгосрочной стратегии, основанной на последовательности, политической воле и готовности инвестировать в будущее. Наша страна уверенно движется к своей цели - стать ключевым транспортным узлом региона.

В конечном итоге все эти усилия формируют не только современную инфраструктуру, но и новую экономическую реальность, в которой Азербайджан занимает все более значимое место. И именно это станет главным дивидендом текущей инвестиционной политики в долгосрочной перспективе.