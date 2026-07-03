"Сумгайыт" подписал бразильского вратаря

Футбольный клуб "Сумгайыт" продолжает комплектование состава к сезону-2026/27 и объявил о новом трансфере.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, азербайджанский клуб подписал контракт с бразильским голкипером Джеймсом Алмейдой.

Стороны заключили соглашение по схеме "2+1". В новой команде 25-летний вратарь будет выступать под первым номером.

Алмейда является воспитанником бразильского "Сантоса". В ходе своей карьеры он также защищал цвета португальских клубов "Пасуш де Феррейра" и "Монтанлегри".