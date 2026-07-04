Названы три скрытые причины перегрева смартфона летом
Перегрев смартфона летом может быть вызван не только высокой температурой воздуха, но и скрытыми процессами, которые незаметно нагружают устройство.
Как передает Day.Az, об этом сообщает издание How-To Geek.
По словам автора материала Исмара Хрничевича, полностью избежать влияния жары невозможно, однако пользователи могут снизить нагрузку на телефон и тем самым уменьшить риск его перегрева.
Одной из неожиданных причин эксперт назвал VPN-сервисы, особенно во время поездок. При перемещении между базовыми станциями сотовой связи смартфону приходится одновременно поддерживать защищенное соединение и постоянно переключаться между вышками, что значительно увеличивает нагрузку на процессор.
Еще одним фактором может стать использование сетей 5G. Из-за постоянного поиска сигнала и переподключений устройство расходует больше ресурсов, что также способствует повышению температуры.
Кроме того, смартфон может перегреваться из-за фоновых процессов. Например, во время работы навигатора одновременно используются GPS, мобильный интернет и другие системные функции, что заметно увеличивает нагрузку на устройство.
Специалисты рекомендуют при перегреве перенести смартфон в прохладное место, отключить зарядку, если она используется, и закрыть ресурсоемкие приложения, чтобы дать устройству остыть.
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