Названы три скрытые причины перегрева смартфона летом

Перегрев смартфона летом может быть вызван не только высокой температурой воздуха, но и скрытыми процессами, которые незаметно нагружают устройство.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание How-To Geek.

По словам автора материала Исмара Хрничевича, полностью избежать влияния жары невозможно, однако пользователи могут снизить нагрузку на телефон и тем самым уменьшить риск его перегрева.

Одной из неожиданных причин эксперт назвал VPN-сервисы, особенно во время поездок. При перемещении между базовыми станциями сотовой связи смартфону приходится одновременно поддерживать защищенное соединение и постоянно переключаться между вышками, что значительно увеличивает нагрузку на процессор.

Еще одним фактором может стать использование сетей 5G. Из-за постоянного поиска сигнала и переподключений устройство расходует больше ресурсов, что также способствует повышению температуры.

Кроме того, смартфон может перегреваться из-за фоновых процессов. Например, во время работы навигатора одновременно используются GPS, мобильный интернет и другие системные функции, что заметно увеличивает нагрузку на устройство.

Специалисты рекомендуют при перегреве перенести смартфон в прохладное место, отключить зарядку, если она используется, и закрыть ресурсоемкие приложения, чтобы дать устройству остыть.