https://news.day.az/world/1845888.html Израиль закупит сотни радаров с ИИ для обнаружения дронов Израильская компания Magos Systems заключила контракт с Министерством обороны Израиля на сумму $7 млн на поставку сотен радиолокационных систем для обнаружения беспилотников.
Израиль закупит сотни радаров с ИИ для обнаружения дронов
Израильская компания Magos Systems заключила контракт с Министерством обороны Израиля на сумму $7 млн на поставку сотен радиолокационных систем для обнаружения беспилотников.
Как передает Day.Az со ссылкой на The Jerusalem Post, комплексы будут развернуты вдоль границы с Ливаном для повышения эффективности обнаружения и идентификации оптоволоконных дронов, используемых Хизбаллой.
Новая система, разработка которой заняла около двух лет, предназначена для раннего обнаружения беспилотников и других воздушных и наземных угроз. По данным компании, в ходе испытаний она показала высокую эффективность, превзойдя ряд более дорогих аналогов.
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