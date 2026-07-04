Франция оставит военные силы в районе Ормузского пролива

Франция сохраняет в регионе Ближнего Востока силы по разминированию, включая два минных тральщика, а также две фрегаты и патрульный самолет.

Как передает Day.Az, об этом написал президент Франции Эмманюэль Макрон нас своей странице в социальной сети X.

По его словам, эти средства готовы совместно с партнерами обеспечить полное восстановление судоходства и безопасность движения через Ормузский пролив.

Макрон добавил, что в связи с изменением ситуации и после консультаций с султаном Омана он принял решение скорректировать военное присутствие: авианосец Charles de Gaulle возвращается на базу в Тулон, тогда как силы по разминированию и их сопровождение остаются в регионе в готовности к выполнению задач совместно с союзниками.