Американцы устроили себе ужин на высоте более 4 тысяч метров

Американцы устроили себе ужин на высоте более 4 тысяч метров.

Как передает Day.Az, команда Nitro Circus анонсировала новый экстремальный проект под названием Dinner for Six ("Ужин на шестерых").

По задумке организаторов, шесть гостей смогут насладиться стейком и бокалом вина прямо во время свободного падения над горами Аризоны.

Необычный аттракцион сочетает элементы высокой кухни и экстремального спорта.