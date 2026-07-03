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Американцы устроили себе ужин на высоте более 4 тысяч метров - ВИДЕО

Американцы устроили себе ужин на высоте более 4 тысяч метров. Как передает Day.Az, команда Nitro Circus анонсировала новый экстремальный проект под названием Dinner for Six ("Ужин на шестерых"). По задумке организаторов, шесть гостей смогут насладиться стейком и бокалом вина прямо во время свободного падения над горами Аризоны.