https://news.day.az/world/1845787.html Американцы устроили себе ужин на высоте более 4 тысяч метров - ВИДЕО Американцы устроили себе ужин на высоте более 4 тысяч метров. Как передает Day.Az, команда Nitro Circus анонсировала новый экстремальный проект под названием Dinner for Six ("Ужин на шестерых"). По задумке организаторов, шесть гостей смогут насладиться стейком и бокалом вина прямо во время свободного падения над горами Аризоны.
Американцы устроили себе ужин на высоте более 4 тысяч метров - ВИДЕО
Американцы устроили себе ужин на высоте более 4 тысяч метров.
Как передает Day.Az, команда Nitro Circus анонсировала новый экстремальный проект под названием Dinner for Six ("Ужин на шестерых").
По задумке организаторов, шесть гостей смогут насладиться стейком и бокалом вина прямо во время свободного падения над горами Аризоны.
Необычный аттракцион сочетает элементы высокой кухни и экстремального спорта.
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