Четыре человека пострадали в ДТП в Загатале

В Загатале в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали четыре человека.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, авария произошла вечером в селе Юхары Тала.

По предварительным данным, столкнулись автомобили KIA и ВАЗ-2106. В результате ДТП четыре человека получили травмы различной степени тяжести.

Сообщается, что один из пострадавших является жителем Баку, остальные трое - жители Загатальского района. Все они были доставлены в отделение экстренной медицинской помощи хирургического корпуса Загатальской центральной районной больницы.

В настоящее время пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, их личности уточняются.

По факту происшествия в Загатальском районном отделе полиции проводится расследование.