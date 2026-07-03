Нетаньяху и Трамп договорились о встрече в США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Как передает Day.Az, об этом сообщает канцелярия главы израильского правительства.

Нетаньяху поздравил Трампа с 250-летием независимости США, отметив, что Соединенные Штаты являются гарантом свободы в мире, а Израиль высоко ценит тесные отношения между двумя странами.

По итогам беседы стороны договорились провести личную встречу в США в ближайшее время.