https://news.day.az/world/1845870.html Нетаньяху и Трамп договорились о встрече в США Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как передает Day.Az, об этом сообщает канцелярия главы израильского правительства.
Нетаньяху и Трамп договорились о встрече в США
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.
Как передает Day.Az, об этом сообщает канцелярия главы израильского правительства.
Нетаньяху поздравил Трампа с 250-летием независимости США, отметив, что Соединенные Штаты являются гарантом свободы в мире, а Израиль высоко ценит тесные отношения между двумя странами.
По итогам беседы стороны договорились провести личную встречу в США в ближайшее время.
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