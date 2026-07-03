За эти нарушения в сфере услуг такси можно получить штраф до 40 тысяч манатов

Согласно Кодексу Азербайджана об административных проступках, за ряд нарушений правил осуществления деятельности такси предусмотрены штрафы.

Как передает Day.Az, за перевозку пассажиров без опознавательного знака "Такси", таксометра и предусмотренной законодательством информационной таблички, а также с неисправным или поврежденным (с нарушенной пломбой) таксометром предусмотрен штраф в размере 50 манатов. Такой же штраф применяется за курение в автобусах и такси, а также за нарушение правил перевозки пассажиров и багажа.

Законодательством также предусмотрен штраф в размере 50 манатов за ожидание заказа вне специально отведенной стоянки такси, работу за пределами территории, указанной в разрешительной карточке, требование оплаты сверх суммы, указанной таксометром, а также перевозку пассажиров без разрешительной карточки. За остановку или стоянку транспортных средств, не являющихся такси, на специальных стоянках для такси установлен штраф в размере 40 манатов.

Если перевозчик организует деятельность такси без соответствующего разрешения, должностные лица штрафуются на 200 манатов, а юридические лица - на 1000 манатов. Такой же штраф предусмотрен для перевозчиков, не имеющих разрешения на перевозку пассажиров легковыми такси, документов или договоров, подтверждающих прохождение технического осмотра и предрейсового медицинского осмотра. Кроме того, за оказание услуг по приему заказов такси без разрешительной карточки и документа, подтверждающего прохождение водителем специальной подготовки, должностные лица штрафуются на 200 манатов, а юридические лица - на 300 манатов.

За осуществление деятельности оператора службы заказа такси без соответствующего разрешения должностным лицам грозит штраф в размере 10 тысяч манатов, а юридическим лицам - 40 тысяч манатов.

За нарушение требований Закона "О персональных данных", необеспечение защиты персональных данных, а также за отсутствие или неработоспособность механизма, обеспечивающего передачу в государственную информационную систему в режиме реального времени сведений о заказах и режиме труда и отдыха водителей, должностные лица штрафуются на 5 тысяч манатов, а юридические лица - на 20 тысяч манатов.

Насими Алескерли