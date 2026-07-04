Египет победил Австралию по пенальти и вышел в 1/8 финала ЧМ-2026 - ВИДЕО
Сборная Египта стала очередным участником 1/8 финала чемпионата мира - 2026, обыграв Австралию в серии послематчевых пенальти.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, встреча 1/16 финала состоялась на стадионе AT&T Stadium в Арлингтоне (США) и завершилась со счетом 1:1 в основное и дополнительное время. В серии пенальти сильнее оказались египтяне - 4:2.
Африканская команда открыла счет уже на 13-й минуте. Полузащитник Эмам Ашур воспользовался своим шансом и вывел Египет вперед.
После перерыва Австралия сумела восстановить равновесие. На 55-й минуте защитник египетской сборной Мохамед Хани после подачи в штрафную срезал мяч в собственные ворота, записав на свой счет автогол.
Оставшееся время основного матча, а затем и два дополнительных тайма победителя не выявили, несмотря на опасные моменты у обеих команд. Судьба путевки в следующий раунд решалась в серии пенальти.
В послематчевой серии футболисты Египта действовали хладнокровнее и реализовали четыре удара, тогда как австралийцы дважды не сумели переиграть голкипера соперника. Победа со счетом 4:2 по пенальти позволила египтянам продолжить выступление на мировом первенстве.
В 1/8 финала чемпионата мира сборная Египта встретится с победителем противостояния Аргентина - Кабо-Верде.
Чемпионат мира - 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.
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