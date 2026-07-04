Вот как выглядит кратер от падения метеорита спустя 50 тысяч лет

В сети распространились кадры одного из наиболее хорошо сохранившихся кратеров в мире от падения метеорита более 50 000 лет назад в Аризоне, снятые с вертолета. 

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях. 

Представляем вашему вниманию данное видео: