https://news.day.az/world/1845754.html Вот как выглядит кратер от падения метеорита спустя 50 тысяч лет - ВИДЕО В сети распространились кадры одного из наиболее хорошо сохранившихся кратеров в мире от падения метеорита более 50 000 лет назад в Аризоне, снятые с вертолета. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях. Представляем вашему вниманию данное видео:
Вот как выглядит кратер от падения метеорита спустя 50 тысяч лет - ВИДЕО
В сети распространились кадры одного из наиболее хорошо сохранившихся кратеров в мире от падения метеорита более 50 000 лет назад в Аризоне, снятые с вертолета.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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