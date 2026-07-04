В некоторых частях Барды и Физули не будет газа

7 июля в ряде населенных пунктов Бардинского и Физулинского районов будет временно прекращена подача природного газа.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Тертерском региональном управлении газовой эксплуатации производственного объединения "Азеригаз".

Отмечается, что в связи с подготовкой к осенне-зимнему сезону с 10:00 и до завершения работ будет приостановлено газоснабжение сел Йени Дашкенд, Шатырлы, Кюрдборакы, Назырлы, Газахлар и Гаджылар Бардинского района.

Кроме того, с 14:00 и до окончания ремонтных работ без газа временно останутся 15 абонентов в поселке Горадиз Физулинского района.