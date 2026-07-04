Ученые назвали эффективный способ борьбы со стрессом

Регулярные занятия тайцзи могут способствовать снижению симптомов депрессии, тревожности и стресса.

Как передает Day.Az, к такому выводу пришли исследователи, результаты работы которых опубликованы в журнале Frontiers in Psychology.

Ученые провели систематический обзор и метаанализ 12 рандомизированных исследований, в которых приняли участие 1057 студентов. Эффективность занятий тайцзи сравнивали с отсутствием каких-либо вмешательств, привычным образом жизни или другими видами физической активности.

Продолжительность программ составляла от 8 до 18 недель. В большинстве случаев участники занимались несколько раз в неделю, а одна тренировка длилась от 40 до 80 минут.

Анализ показал, что практика тайцзи способствует заметному уменьшению проявлений депрессии, тревожности и стресса. По мнению авторов исследования, положительный эффект достигается благодаря сочетанию плавных движений, дыхательных техник и концентрации внимания, что помогает снять эмоциональное напряжение и одновременно обеспечивает умеренную физическую нагрузку.

Кроме того, занятия были связаны с улучшением качества сна, однако по этому показателю результаты оказались менее однозначными из-за различий между отдельными исследованиями.

Авторы отмечают, что тайцзи может стать простым и доступным способом поддержания психического здоровья, однако для окончательных выводов необходимы более масштабные исследования.