Азербайджанская нефть подорожала
Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста выросла по сравнению с предыдущим показателем на 1,12 доллара США, или 1,6%, и составила 72,93 доллара США за баррель.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан выросла на 1,16 доллара США, или 1,7%, и составила 70,48 доллара США за баррель.
Цена сырой нефти марки URALS выросла по сравнению с предыдущим показателем на 0,59 доллара США, или 1,5%, и достигла 40,16 доллара США за баррель.
Цена нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, выросла по сравнению с предыдущим показателем на 1,18 доллара США, или 1,7%, и достигла 69,35 доллара США за баррель.
В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена барреля нефти заложена на уровне 65 долларов США.
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