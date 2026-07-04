На Камчатке произошло мощное извержение вулкана

На Камчатке зафиксирован мощный выброс пепла на вулкане Шивелуч.

Как передает Day.Az, об этом сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).

По данным специалистов, извержение началось 4 июля в 08:05 по камчатскому времени (4 июля в 00:05 по Баку), когда спутниковые системы зафиксировали начало пеплового выброса. Столб пепла поднялся на высоту около 10,5 километра над уровнем моря, а облако распространилось примерно на 65 километров к северо-западу от вулкана.

Ученые отмечают, что эксплозивно-экструзивное извержение Шивелуча продолжается. Вулкан сохраняет высокую газо-паровую активность, а в северной части лавового купола продолжается рост нового лавового блока. По оценке специалистов, в ближайшее время возможны новые выбросы пепла на высоту до 12 километров.

В связи с этим KVERT повысила авиационный цветовой код опасности с оранжевого до красного - максимального уровня. Извержение представляет серьезную угрозу для международной и малой авиации.

Шивелуч является одним из наиболее активных вулканов Камчатки. Его высота достигает 3283 метров, а лавовый купол расположен на отметке около 2500 метров. Вулкан находится на севере полуострова, в пределах Восточного хребта, в 47 километрах от поселка Ключи и примерно в 440 километрах от Петропавловска-Камчатского.