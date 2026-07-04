Рекордная жара нарушила празднование Дня независимости США

Аномальная жара, накрывшая центральные и восточные регионы США, внесла коррективы в празднование Дня независимости страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, из-за экстремально высоких температур власти Вашингтона и десятков других городов отменили или перенесли традиционные парады, концерты и праздничные фейерверки. В столице воздух прогрелся до 38 градусов, в связи с чем была временно закрыта Большая американская государственная ярмарка на Национальной аллее - одно из главных мероприятий праздничной программы.

На восточном побережье также изменили формат празднований. В Филадельфии отменили главный парад, а в Бостоне основные мероприятия перенесли на вечерние часы, когда жара должна немного ослабнуть.

По данным агентства, причиной экстремальной погоды стал так называемый "тепловой купол" - область высокого атмосферного давления, удерживающая раскаленные воздушные массы над значительной частью страны. Предупреждения об опасной жаре были объявлены более чем для 185 миллионов жителей.

Высокие температуры также усилили нагрузку на энергосистему. Крупнейший оператор электросетей PJM призвал население экономить электроэнергию из-за риска перебоев, вызванных массовым использованием кондиционеров. В Нью-Йорке без света уже остались около 17 тысяч потребителей, а на улицах Манхэттена из-за жары местами начал плавиться асфальт.