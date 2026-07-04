Адская жара в Европе

Больше 2 тысяч человек погибли в Испании и Франции за последнюю неделю из-за экстремальной жары. Температура во многих европейских странах днём держится выше 40 °C.

Как передает Day.Az, по мнению специалистов, нынешняя ситуация лишь начало. Из-за устойчивых погодных аномалий эксперты не исключают повторения экстремальных температурных пиков этим летом.

По меньшей мере 1029 человек погибли в Испании от экстремальной жары за июнь. Это самый смертоносный месяц в истории страны. Статистика в два раза превышает показатели прошлого года. Более 600 человек скончались от зноя только за неделю. В основном это пожилые люди и дети. Столбики термометров прошлую неделю держались выше 40 градусов по Цельсию. К тому же прошедший июнь стал самым жарким месяцем с 1961 года. Средняя температура оказалась на 3,2 градуса выше нормы. В разных частях страны обновлено 165 рекордов максимальных значений.

По данным синоптиков, причиной стала горячая воздушная масса из Африки. Также на это влияет изменение климата. В последние дни жара спала, но передышка будет недолгой. Государственное метеорологическое агентство страны предупреждает, что в ближайшие дни над Пиренеями установится очередная более сильная тепловая волна, начиная с завтрашнего дня.

Волна жары также затронула соседнюю Францию. Число смертей, связанных с жаркими условиями также преодолело порог в тысячу человек с 24 июня. И также это в основном пожилые люди и дети. В ряде случаев - родители детей оставляли в их раскалённых под солнцем машинах. В больницы ежедневно поступают десятки обращений из-за теплового истощения и солнечных ударов, а также сопутствующих проблем, вроде обезвоживания и сердечно-сосудистых осложнений. Помимо того, что система здравоохранения перегружена, морги в ряде регионов оказались переполнены. По данным служб Минздрава, средняя заполняемость камер хранения тел превысила 60%, в некоторых просто не осталось мест.

Рекордно знойное лето охватило почти весь Европейский регион. Кроме Испании и Франции сигналы тревоги практически ежедневно действуют во всех соседних государствах. Вместе с этим новые дневные рекорды по жаре были установлены в Великобритании, Бельгии, Люксембурге и других государствах. Во Всемирной Организации Здравоохранения утверждают, что за последние 4 года жара унесла жизни более 200 тысяч человек только в этой части света.

Клэр Нуллис, пресс-секретарь Всемирной метеорологической организации:

В какой-то момент я подумала, что мы не успеваем записывать рекорды. Во Франции 24 июня был зафиксирован самый жаркий день за всю историю наблюдений, средняя температура по стране составила 30 °C. В одном городе на западе наблюдалось почти 44 °C. Ночью - 22 °C. В Великобритании температурный максимум обновлялся три дня подряд. Красные предупреждения повсюду: Германия, Швейцария, Нидерланды. И к сожалению, к этому придётся привыкнуть.

Не одна Европа столкнулась с климатическими сложностями. Волна жары обрушилась и на США, где сейчас проходит чемпионат мира по футболу. По данным Национальной метеорологической службы, температура местами может достигнуть примерно 46 °C. Сильнее всего пострадают Средний Запад и долины рек Миссиссипи и Огайо, а также Восточное Побережье. Ночь - тоже не будет лёгкой - не меньше 20 °C. Под угрозой 160 миллионов человек - то есть почти половина населения страны. Повышенную тревогу медиков вызывает то, что в больших городах будут скапливаться массы людей из-за чемпионата мира, а также в субботу в Штатах будут праздновать 250 лет независимости.

Клинт Осборн, директор Агентства внутренней безопасности и управления ЧС округа Колумбия:

- Температура крайне высокая. Но чего вы не почувствуете по телевизору, так это высокой влажности. Она оказывает на организм сильное давление. Поэтому мы объявили предупреждение по меньшей мере до субботы, когда будет праздноваться День Независимости. Будет множество крупных мероприятий. Мы усиливаем меры: расширяем пункты охлаждения и будем работать в выходные.

Муниципалитеты работают с повышенной готовностью. В городах открывают или расширяют пункты охлаждения в библиотеках, бассейнах, водных парках и других общественных местах. Некоторые из них также активизируют работу с уязвимыми группами населения, включая бездомных, пожилых людей и работников, занятых на открытом воздухе. В местах для общественных мероприятий устанавливают распылители воды, питьевые фонтаны и мобильные медпункты.

Метеорологи прогнозируют, что это лето может стать самым жарким за всю историю наблюдений. По данным ВМО, с возможностью свыше 80% - аномально тёплая погода будет держаться вплоть до конца этого десятилетия. Также отмечается, что среднегодовая температура превысит 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальным периодом.