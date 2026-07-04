Рафинья не сыграет в 1/8 финала ЧМ

Вингер сборной Бразилии Рафинья не поможет своей команде в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года против Норвегии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Globo, футболист продолжает восстанавливаться после мышечной травмы, полученной во встрече с Гаити, и пока не готов вернуться на поле.

По информации источника, Рафинья еще не приступил к тренировкам в общей группе. Медицинский штаб бразильской сборной решил не форсировать его восстановление, чтобы избежать риска повторного повреждения.

Бразилия пробилась в 1/8 финала мирового первенства, обыграв Японию со счетом 2:1. За выход в четвертьфинал команда встретится со сборной Норвегии.