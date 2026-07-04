Взрыв в Баку

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступило сообщение о взрыве в жилом доме, расположенном на улице Умида Алекберова в Ясамальском районе Баку.

Об этом Day.Az сообщили в МЧС.

В связи с поступившим сообщением к месту происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.

При первоначальной оценке оперативной обстановки было установлено, что на первом этаже двухэтажного жилого дома произошёл взрыв, сопровождавшийся пожаром.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание было ликвидировано, не допущено его распространение.

В результате пожара на первом этаже дома общей площадью 250 кв. м, принадлежащего нескольким гражданам, сгорели конструкции двух комнат на площади 50 кв. м.

В результате происшествия три человека получили телесные повреждения различной степени тяжести. Спасатели извлекли тело погибшего, 2010 года рождения.

По факту происшествия ведется расследование.