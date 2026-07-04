https://news.day.az/world/1845940.html Вот как отдыхают на Гавайях - ВИДЕО В сети завирусилось видео с мужчиной, занимающимся бодисерфингом на Гавайях. Бодисерфинг - это вид серфинга, при котором человек скользит по волнам, используя только собственное тело, без доски. Day.Az представляет вниманию читателей это захватывающее видео:
Вот как отдыхают на Гавайях - ВИДЕО
В сети завирусилось видео с мужчиной, занимающимся бодисерфингом на Гавайях.
Бодисерфинг - это вид серфинга, при котором человек скользит по волнам, используя только собственное тело, без доски.
Day.Az представляет вниманию читателей это захватывающее видео:
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