https://news.day.az/world/1845940.html

Вот как отдыхают на Гавайях - ВИДЕО

В сети завирусилось видео с мужчиной, занимающимся бодисерфингом на Гавайях. Бодисерфинг - это вид серфинга, при котором человек скользит по волнам, используя только собственное тело, без доски. Day.Az представляет вниманию читателей это захватывающее видео: