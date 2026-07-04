Вот как отдыхают на Гавайях

В сети завирусилось видео с мужчиной, занимающимся бодисерфингом на Гавайях.

Бодисерфинг - это вид серфинга, при котором человек скользит по волнам, используя только собственное тело, без доски.

Day.Az представляет вниманию читателей это захватывающее видео: