https://news.day.az/world/1845951.html Невероятные виды с пляжа в Таиланде - ВИДЕО В сети распространилось видео живописного пляжа Лаем Хад в Таиланде. Лаем Хад считается одной из главных достопримечательностей острова Ко Яо Яй. Его визитная карточка - длинная белоснежная песчаная коса, уходящая далеко в бирюзовые воды Андаманского моря и создающая впечатляющие пейзажи.
Невероятные виды с пляжа в Таиланде - ВИДЕО
В сети распространилось видео живописного пляжа Лаем Хад в Таиланде.
Лаем Хад считается одной из главных достопримечательностей острова Ко Яо Яй. Его визитная карточка - длинная белоснежная песчаная коса, уходящая далеко в бирюзовые воды Андаманского моря и создающая впечатляющие пейзажи.
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