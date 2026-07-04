Невероятные виды с пляжа в Таиланде

В сети распространилось видео живописного пляжа Лаем Хад в Таиланде.

Лаем Хад считается одной из главных достопримечательностей острова Ко Яо Яй. Его визитная карточка - длинная белоснежная песчаная коса, уходящая далеко в бирюзовые воды Андаманского моря и создающая впечатляющие пейзажи.

Day.Az представляет вниманию читателей это завораживающее видео: