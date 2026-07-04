Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве в Ясамале

Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве в жилом доме в Ясамальском районе Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в TƏBİB сообщили, что сегодня около 08:40 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов в связи со взрывом в жилом доме, расположенном на улице Умида Алекперова в Ясамальском районе столицы.

На место происшествия была направлена бригада скорой медицинской помощи.

Трое пострадавших - две женщины и один мужчина - с термическими ожогами были госпитализированы в Ожоговый центр при Медицинском центре имени Нариманова.

После оказания необходимой медицинской помощи их лечение продолжается в отделении реанимации. Состояние всех троих оценивается как тяжелое.

Отмечается, что еще одна женщина получила травмы, проходя мимо места происшествия. Ее доставили в отделение неотложной помощи Клинического медицинского центра, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

В настоящее время ее лечение продолжается. Состояние пострадавшей стабильное, планируется ее выписка домой для дальнейшего амбулаторного лечения.

Ранее мы сообщали, что в жилом доме, расположенном на улице Умида Алекберова в Ясамальском районе Баку произошел взрыв.