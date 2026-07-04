https://news.day.az/society/1845968.html В Азербайджане произошло землетрясение В Имишлинском районе произошло землетрясение магнитудой 3,2. Как передает Day.Az, информацию распространил Республиканский центр сейсмологической службы при НАНА. Согласно данным, эпицентр подземных толчков, которые были зарегистрированы в 13:34 по местному времени, располагались в Имишлинском районе.
В Азербайджане произошло землетрясение
В Имишлинском районе произошло землетрясение магнитудой 3,2.
Как передает Day.Az, информацию распространил Республиканский центр сейсмологической службы при НАНА.
Согласно данным, эпицентр подземных толчков, которые были зарегистрированы в 13:34 по местному времени, располагались в Имишлинском районе.
Глубина очага составляет 40 километров.
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