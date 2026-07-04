В Азербайджане произошло землетрясение

В Имишлинском районе произошло землетрясение магнитудой 3,2.

Как передает Day.Az, информацию распространил Республиканский центр сейсмологической службы при НАНА.

Согласно данным, эпицентр подземных толчков, которые были зарегистрированы в 13:34 по местному времени, располагались в Имишлинском районе.

Глубина очага составляет 40 километров.