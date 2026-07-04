https://news.day.az/politics/1845969.html Посольство США поблагодарило Азербайджан Посольство США поблагодарило Азербайджан. Как передает Day.Az, соответствующая публикация размещена на странице посольства США в Азербайджана в соцсети "X". В публикации сообщается о поздравлениях Азербайджана по случаю 4 июля.
Посольство США поблагодарило Азербайджан
Посольство США поблагодарило Азербайджан.
Как передает Day.Az, соответствующая публикация размещена на странице посольства США в Азербайджана в соцсети "X".
В публикации сообщается о поздравлениях Азербайджана по случаю 4 июля.
"Мы с большой радостью и признательностью восприняли подсветку Центра Гейдара Алиева красным, белым и синим цветами американского флага в честь 250-летия Соединенных Штатов", - отмечает посольство.
Подчеркнуло, что это стало прекрасным символом более чем 30-летней дружбы между США и Азербайджаном, а также напоминанием о прогрессе, которого совместно достигли две страны.
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