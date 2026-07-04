Минобороны Азербайджана обратилось к гражданам

Министерство обороны (МО) Азербайджана обратилось к гражданам с призывом в связи с обеспечением военной безопасности военнослужащих.

Как передает Day.Az, соответствующая информация была опубликована на официальной странице ведомства в социальных сетях.

В видеоролике отмечается, что соблюдение воинской дисциплины, обеспечение безопасности и поддержание стабильного морально-психологического состояния личного состава являются общей гражданской ответственностью.

В министерстве подчеркнули, что одним из вопросов, требующих особого внимания, является обсуждение с военнослужащими по телефону событий, происходящих в некоторых воинских частях, во время их разговоров с членами семьи. По итогам последних исследований установлено, что подобные случаи связаны с передачей военнослужащим негативной информации.

МО призвало граждан ответственно подходить к общению с военнослужащими и воздерживаться от передачи сведений, которые могут оказать негативное влияние на их морально-психологическое состояние.