США предоставили Ирану перерыв в переговорах

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон сделал недельную паузу в переговорах с Ираном в связи с похоронами бывшего верховного лидера страны Али Хаменеи.

Как передает Day.Az со ссылкой на CNN, об этом американский лидер рассказал 3 июля во время выступления у горы Рашмор в штате Южная Дакота, посвященного празднованию Дня независимости США.

"Мы дали им недельный перерыв в связи с похоронами", - сказал Трамп, добавив, что, по его мнению, иранская сторона заинтересована в достижении соглашения.

Напомним, что 3 июля в Тегеране началась церемония прощания с Али Хаменеи.

Ранее президент США заявлял, что в ходе переговоров Иран согласился практически на все ключевые условия, выдвинутые Вашингтоном.

Отметим, что 18 июня США и Иран подписали временный меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение боевых действий и запуск нового этапа переговоров. Документ был рассчитан на 60 дней, однако вскоре Трамп обвинил Тегеран в нарушении режима прекращения огня в Ормузском проливе.