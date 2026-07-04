Porsche закрывает автосалоны по всему Китаю

Немецкий автопроизводитель Porsche приступил к сокращению своей дилерской сети в Китае на фоне снижения продаж и ухудшения финансовых показателей.

Как передает Day.Az со ссылкой на источники портала IT-home, компания уже закрыла несколько автосалонов, а в ближайшие годы планирует уменьшить количество дилерских центров в стране со 116 до 80, рассчитывая повысить их рентабельность.

По данным источников, каждый дилерский центр теряет от 20 до 30 тысяч юаней с продажи одного автомобиля, что вынуждает производителя продолжать оптимизацию бизнеса.

Кроме того, Porsche прекратила работу около 200 станций быстрой зарядки постоянного тока, в создание которых ранее были вложены значительные средства.

Также компания намерена провести реструктуризацию своих подразделений в Китае. Ожидается, что в рамках этих изменений будет сокращено около 4 тысяч рабочих мест.