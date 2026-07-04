Франция усилила присутствие в Ормузском проливе

Франция направила на Ближний Восток два минных тральщика, два фрегата и патрульный самолет для обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе.

Как передает Day.Az, об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в социальной сети X.

По его словам, французские силы находятся в полной готовности совместно с партнерами содействовать восстановлению безопасного судоходства и гарантировать свободу навигации в Ормузском проливе.

Макрон также подчеркнул, что подписанный 17 июня меморандум о взаимопонимании между США и Ираном стал важным шагом к укреплению стабильности в регионе. По его мнению, документ, в частности, подтвердил приверженность сторон обеспечению свободы судоходства через Ормузский пролив.