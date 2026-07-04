В турецком городе Чорлу (провинция Текирдаг) в результате взрыва в жилом доме погибли два человека, еще двое получили ранения.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, причиной происшествия стал взрыв бытового газа. Инцидент произошел в квартире на шестом этаже шестиэтажного жилого дома, расположенного в районе Хыдырага.

После сообщения о взрыве на место прибыли бригады скорой помощи, пожарные и сотрудники полиции. Территория вокруг здания была оцеплена.

В результате взрыва два человека погибли на месте. Еще двое пострадавших были доставлены в больницу. Сообщается, что они находятся под наблюдением врачей, их состояние оценивается как стабильное.