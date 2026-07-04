https://news.day.az/world/1845894.html Взрыв в жилом доме в Турции: есть погибшие и пострадавшие - ФОТО В турецком городе Чорлу (провинция Текирдаг) в результате взрыва в жилом доме погибли два человека, еще двое получили ранения. Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, причиной происшествия стал взрыв бытового газа. Инцидент произошел в квартире на шестом этаже шестиэтажного жилого дома, расположенного в районе Хыдырага.
Взрыв в жилом доме в Турции: есть погибшие и пострадавшие - ФОТО
В турецком городе Чорлу (провинция Текирдаг) в результате взрыва в жилом доме погибли два человека, еще двое получили ранения.
Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, причиной происшествия стал взрыв бытового газа. Инцидент произошел в квартире на шестом этаже шестиэтажного жилого дома, расположенного в районе Хыдырага.
После сообщения о взрыве на место прибыли бригады скорой помощи, пожарные и сотрудники полиции. Территория вокруг здания была оцеплена.
В результате взрыва два человека погибли на месте. Еще двое пострадавших были доставлены в больницу. Сообщается, что они находятся под наблюдением врачей, их состояние оценивается как стабильное.
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