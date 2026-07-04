Ариас вывел Колумбию в 1/8 финала ЧМ-2026 - ВИДЕО
Сборная Колумбии пробилась в 1/8 финала чемпионата мира-2026 по футболу. В матче 1/16 финала команда обыграла Гану со счетом 1:0.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, встреча в Канзас-Сити фактически была решена уже в дебюте. На 14-й минуте Джон Ариас открыл счет и вывел Колумбию вперед. Этот гол в итоге стал единственным в матче.
Гана пыталась вернуться в игру еще до перерыва, но колумбийцы действовали организованно и практически не позволяли сопернику создавать опасные моменты.
Во втором тайме Луис Диас отправил мяч в сетку, однако после вмешательства VAR гол был отменен из-за положения "вне игры".
В концовке африканская команда прибавила и устроила настоящий штурм ворот Камило Варгаса, но Колумбия выстояла, сохранив минимальное преимущество до финального свистка.
В 1/8 финала сборная Колумбии встретится со Швейцарией.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре