Азербайджан поздравил США с Днем независимости

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Соединенные Штаты с Днем независимости и 250-летием страны.

Как передает Day.Az, соответствующая публикация размещена на странице МИД в социальной сети X.

"В связи с празднованием Дня независимости Соединенных Штатов Америки и 250-летия независимости страны искренне поздравляем американский народ с этим историческим событием.

Поздравляем с праздником 4 июля и выражаем правительству и народу Соединенных Штатов Америки самые теплые пожелания по случаю этой знаменательной даты!", - говорится в публикации.