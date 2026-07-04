https://news.day.az/politics/1845891.html Азербайджан поздравил США с Днем независимости Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Соединенные Штаты с Днем независимости и 250-летием страны. Как передает Day.Az, соответствующая публикация размещена на странице МИД в социальной сети X.
Азербайджан поздравил США с Днем независимости
Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Соединенные Штаты с Днем независимости и 250-летием страны.
Как передает Day.Az, соответствующая публикация размещена на странице МИД в социальной сети X.
"В связи с празднованием Дня независимости Соединенных Штатов Америки и 250-летия независимости страны искренне поздравляем американский народ с этим историческим событием.
Поздравляем с праздником 4 июля и выражаем правительству и народу Соединенных Штатов Америки самые теплые пожелания по случаю этой знаменательной даты!", - говорится в публикации.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре