Швейцария нарастила инвестиции в экономику Азербайджана

В первом квартале текущего года объем прямых инвестиций Швейцарии в экономику Азербайджана составил 13,256 миллиона долларов США.

как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в отчете "Прямые иностранные инвестиции, привлеченные в экономику Азербайджана и направленные в зарубежную экономику в первом квартале 2026 года", опубликованном Центральным банком Азербайджана.

Согласно данным банка, этот показатель на 2,471 миллиона долларов США, или 22,9% превышает уровень аналогичного периода прошлого года.

Кроме того, данные ЦБА показывают, что за отчетный период доля Швейцарии в общем объеме прямых иностранных инвестиций, направленных в Азербайджан, составила 0,8%.

Отметим, что в первом квартале 2026 года объем прямых иностранных инвестиций в экономику Азербайджана достиг 1,720 миллиарда долларов США. Это на 201,2 миллиона долларов, или 13,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

По данным ЦБА, в то же время объем прямых инвестиций, направленных из Азербайджана в экономики зарубежных стран, составил 1,110 миллиарда долларов США, что на 794,7 миллиона долларов, или в 3,5 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.