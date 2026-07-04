Назван способ полностью удалить данные со смартфона

Сброс настроек смартфона может не очистить все данные на устройстве.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом в интервью RT заявил председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров.

По его словам, пользователи обычно ограничиваются сбросом настроек телефона перед его перепродажей. Однако в этом случае все данные на устройстве не стираются. "Современные смартфоны используют флеш-память, и стандартный "сброс до заводских настроек" через меню - это не форматирование в классическом понимании", - заметил специалист.

Рабочим способом полного удаления информации с девайса Игорь Бедеров назвал форматирование памяти. В этом случае на смартфоне не должны остаться файловые артефакты. Автор отметил, что если не отформатировать память гаджета, то на устройстве почти гарантированно остаются файловые артефакты в неразмеченной области - миниатюры фотографий, фрагменты переписок, голосовые сообщения.

"Служебные области памяти не затрагиваются пользовательским сбросом. Даже стертый телефон имеет уникальный цифровой отпечаток", - отметил специалист.