Иран сделал предупреждение относительно Ормузского пролива

Ормузский пролив - это не площадка для военной демонстрации внерегиональных сил. Иран, как ответственная держава, гарантирующая безопасность Ормузского пролива, предупреждает о любых военных действиях в этом чувствительном проходе.

Как передает Day.Az, об этом написал на своей странице в соцсети X замминистра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади.

Замминистра добавил, что безопасность Ормузского пролива относится к прибрежным государствам: "Стороны, создающие напряженность, сами будут нести ответственность. Это серьезное предупреждение".

Отметим, что Иран хочет, чтобы Ормузский пролив управлялся Оманом и Ираном как двумя прибрежными государствами, и чтобы выплачивались средства в обмен на различные услуги.

Добавим, что из-за отсутствия конкретных результатов между США и Ираном по поводу ядерной программы, 28 февраля США и Израиль начали военно-воздушные удары по Ирану, а Иран с того же дня обстреливал ракетами и БПЛА объекты Израиля и США в регионе. При посредничестве Пакистана 7 апреля между сторонами было достигнуто соглашение о прекращении огня.

18 июня между Ираном и США был подписан меморандум о мире. Документ подписали президент Ирана Масуд Пезешкиан и президент США Дональд Трамп. С 19 июня упомянутый меморандум вступил в силу.

21 июня при посредничестве Пакистана и Катара состоялся первый раунд переговоров между Ираном и США.