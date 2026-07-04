В Азербайджане объяснили массовое появление саранчи на Абшероне

Массовое появление саранчи на Абшеронском полуострове связано с резкими климатическими изменениями.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, в связи с массовым появлением саранчи в Агентство аграрных услуг при Министерстве сельского хозяйства Азербайджана поступили многочисленные обращения.

После получения информации сотрудники Центра защиты растений и фумигации оперативно выехали в указанные районы и провели обследование.

По мнению специалистов, причиной необычного природного явления стали резкие климатические изменения, наблюдаемые в последнее время. Из-за глобальных и региональных изменений климата многие живые организмы, в том числе саранча, массово мигрируют в новые географические районы.

В настоящее время специалисты Агентства аграрных услуг продолжают интенсивную химическую обработку территорий, где зафиксировано массовое распространение вредителей. В ведомстве подчеркнули, что ситуация находится под полным контролем.