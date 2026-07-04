Какой будет температура воды на пляжах 5 июля?

Обнародован прогноз погоды на завтра на пляжах Абшерона.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, 5 июля на пляжах Абшерона юго-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура морской воды составит:

  • На северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) - 23-24°C.
  • На южных пляжах (Тюркян, Говсан, Сахиль, Шых) - 24-25°C. 

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az