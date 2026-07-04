https://news.day.az/society/1845965.html

Какой будет температура воды на пляжах 5 июля? - ПРОГНОЗ

Обнародован прогноз погоды на завтра на пляжах Абшерона. Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, 5 июля на пляжах Абшерона юго-западный ветер днем сменится северо-восточным. Температура морской воды составит: На северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) - 23-24°C.