Тысячи жертв жары - почему Европа оказалась не готова?

Автор: Ибрагим Алиев

Жара, накрывшая Европу в конце июня, уже стала причиной тысяч смертей и превратилась в один из самых тяжелых кризисов этого лета. Самые тревожные данные пришли из Франции, Бельгии, Испании и Нидерландов, где высокая температура ударила прежде всего по пожилым людям, пациентам больниц, одиноким гражданам и жителям плохо приспособленного жилья. На этом фоне все громче звучит критика властей. Их обвиняют в слабой подготовке, запоздалых мерах и отсутствии понятной системы помощи населению во время экстремальной жары.

Во Франции, где жара особенно сильно ударила по пожилым людям, за неделю с 22 по 28 июня зафиксировали 2 025 дополнительных смертей. Рост составил около 30 процентов, а в Парижском регионе смертность увеличилась примерно на 63 процента. Французские власти подчеркивают, что данные предварительные, поэтому итоговая оценка может стать выше.

Бельгия, пережившая один из самых тяжелых периодов жары за последние годы, также сообщила о резком росте смертности. За период с 18 по 29 июня там зарегистрировали 1 222 дополнительных смерти. Это на 39 процентов выше обычного уровня. Более 500 случаев пришлись на людей старше 85 лет, но среди погибших были и люди моложе 65 лет. Министерство здравоохранения Бельгии назвало такую смертность во время жары беспрецедентной для страны.

В Испании, где июнь стал вторым самым жарким за историю наблюдений, система мониторинга MoMo связала с высокой температурой 1 029 смертей. В ряде районов температура превышала 40 градусов, усиливая нагрузку на больницы и социальные службы. В Нидерландах власти сообщили примерно о 480 дополнительных смертях, в основном среди людей старше 80 лет.

Когда первые оценки смертности стали публичными, разговор быстро перешел от погоды к качеству управления. Европейские страны столкнулись с проверкой готовности к новой климатической реальности, и во многих местах эта готовность оказалась слабой.

Во Франции, столкнувшейся одновременно с ростом смертности и проблемами в школах, критика властей звучит особенно громко. Оппозиция обвинила правительство в медленной реакции и слабой климатической политике. После роста смертности власти начали проводить кризисные совещания, но критики считают, что меры опоздали. Учительские профсоюзы заявили о неподготовленности системы и призвали к протестам из-за условий, которые они назвали неприемлемыми. В классах температура доходила до 40 градусов, многие здания плохо защищены от солнца, плохо проветриваются и плохо приспособлены к таким нагрузкам.

Решения, принятые уже во время пика жары, усилили претензии родителей и учителей к властям. Французские власти закрывали тысячи школ и переводили еще тысячи на особый график. Экзамены продолжались с изменениями, включая воду, больше пространства между учениками и перенос части процедур на утренние часы. Для многих это стало признаком запоздалой реакции. Школы, больницы и дома престарелых должны были иметь заранее подготовленные решения, а искать их пришлось уже во время кризиса.

В Бельгии, где смертность резко выросла за считанные дни, недовольство усилилось после признания проблем с экстренной службой. Министр здравоохранения Франк Ванденбруке заявил, что номер 112 во время жары работал плохо. Он также отметил, что пожилые, одинокие и социально уязвимые люди стали главными жертвами кризиса.

Реагируя на данные о смертности и сбоях помощи, оппозиция обвинила федеральное правительство в бездействии. Лидер валлонских социалистов Поль Маньетт заявил, что граждан "буквально бросили на произвол судьбы". Лидер фламандских "зеленых" Аймен Хорх потребовал структурный план на случай волн жары. Среди предложений - прохладные общественные пространства, доступ к бассейнам, а также программа охлаждения для домов престарелых и школ. Эти требования показывают, что претензии касаются всей системы защиты населения.

В Великобритании, столкнувшейся с перегревом старых зданий и сбоями транспорта, критика строится вокруг неподготовленной инфраструктуры. В ряде мест сокращали занятия, отменяли плановые приемы, ограничивали скорость поездов. Профсоюзы и экологи говорят, что здания, построенные для более прохладного климата, превращаются в ловушки во время сильной жары. В школах не хватает тени, вентиляции и нормального охлаждения. В больницах врачи и медсестры работают в тяжелых условиях, а пациенты с сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями требуют больше помощи.

Дэниел Кебеде, который возглавляет Национальный союз образования, заявил, что старые школьные здания в жару превращаются в теплицы. Он потребовал от правительства срочных инвестиций в вентиляцию, тень и охлаждение. Greenpeace UK также раскритиковала власти. Организация заявила, что министры продолжают относиться к экстремальной жаре как к сезонной неприятности, хотя она уже стала серьезным риском для здоровья. Эта критика усилила главный вопрос к правительству: почему страна с повторяющимися волнами жары до сих пор не подготовила школы, больницы и транспорт к таким температурам.

Последствия жары в Европе оценила и ВОЗ. Организация заявляет, что жара за последние годы унесла в регионе сотни тысяч жизней, причем большую часть этих смертей можно было предотвратить. Простых советов пить воду и меньше бывать на солнце уже недостаточно. Нужны планы, которые заранее определяют, кто отвечает за пожилых людей, кто проверяет одиноких граждан, где открываются прохладные пункты, как защищают работников на улице и как больницы переходят на режим жары.

Кризис, сильнее всего бьющий по людям с низким доходом и пожилым гражданам, показал социальную сторону европейской жары. Семьи с деньгами могут установить охлаждение, уехать из перегретого города или работать из комфортного офиса. Люди с низким доходом чаще остаются в маленьких квартирах, на верхних этажах, в районах с малым количеством деревьев и прохладных общественных мест. Пожилые люди и одинокие граждане зависят от помощи соседей, социальных служб и местных властей. Когда такая помощь работает слабо, жара быстро превращается в угрозу жизни.

Параллельно с ростом смертности, усиливая давление на власти, жара создает новые проблемы в других сферах. В Португалии и на юге Франции выросла угроза пожаров. Италия столкнулась с падением уровня воды в реке По и угрозой для сельского хозяйства. В Германии, Венгрии, Нидерландах и других странах фиксировали рекордные температуры, сбои транспорта и нагрузку на энергетику.

Европейская жара показала слабость многих систем защиты населения и потребовала повседневной готовности. Власти больше не могут ограничиваться предупреждениями и краткими рекомендациями. Населению нужны работающие службы, прохладные места, защита уязвимых групп, обновленные школы, больницы и транспорт. Пока эти решения отстают от скорости изменения климата, каждая новая волна жары будет превращаться в проверку, за которую платят самые слабые.