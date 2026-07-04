Сын Хаменеи захотел впервые появиться на публике

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи намерен впервые появиться на публике во время похорон своего отца, однако его планы могут не осуществиться из-за соображений безопасности.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Согласно информации, с момента назначения на пост верховного лидера в марте Моджтаба Хаменеи не принимал участия в публичных мероприятиях.

По данным издания, он сообщил представителям властей о желании присутствовать хотя бы на части траурной церемонии. В частности, Хаменеи хотел бы посетить похороны, запланированные на 9 июля в мавзолее имама Резы в городе Мешхед, и прочитать молитву в память об отце.

Однако, как рассказали газете два представителя Корпуса стражей исламской революции (КСИР), вероятность его появления остается низкой. По их словам, службы безопасности опасаются, что публичный выход позволит установить его местонахождение и раскрыть место пребывания.