Иранцы прощаются с Хаменеи даже в метро

В сети распространились кадры из тегеранского метро, где жители Ирана прощаются с верховным лидером Али Хаменеи.

Как передает Day.Az, к местам проведения траурных мероприятий продолжают стекаться десятки тысяч людей. Многие несут плакаты и скандируют лозунги.

На опубликованных кадрах из метро Тегерана собравшиеся выкрикивают: "Смерть Америке!" и "Смерть Израилю!".