https://news.day.az/world/1845980.html Иранцы прощаются с Хаменеи даже в метро - ВИДЕО В сети распространились кадры из тегеранского метро, где жители Ирана прощаются с верховным лидером Али Хаменеи. Как передает Day.Az, к местам проведения траурных мероприятий продолжают стекаться десятки тысяч людей. Многие несут плакаты и скандируют лозунги.
Иранцы прощаются с Хаменеи даже в метро - ВИДЕО
В сети распространились кадры из тегеранского метро, где жители Ирана прощаются с верховным лидером Али Хаменеи.
Как передает Day.Az, к местам проведения траурных мероприятий продолжают стекаться десятки тысяч людей. Многие несут плакаты и скандируют лозунги.
На опубликованных кадрах из метро Тегерана собравшиеся выкрикивают: "Смерть Америке!" и "Смерть Израилю!".
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