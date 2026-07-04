https://news.day.az/world/1845980.html

Иранцы прощаются с Хаменеи даже в метро - ВИДЕО

В сети распространились кадры из тегеранского метро, где жители Ирана прощаются с верховным лидером Али Хаменеи. Как передает Day.Az, к местам проведения траурных мероприятий продолжают стекаться десятки тысяч людей. Многие несут плакаты и скандируют лозунги.