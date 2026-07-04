Йемен обвинил Иран в нарушении своего суверенитета

Президентский совет Йемена, признанный международным сообществом и пользующийся поддержкой Саудовской Аравии, обвинил Иран в нарушении суверенитета страны и создании угрозы региональной безопасности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Saba, поводом для заявления стал прилет иранского гражданского самолета в Сану, находящуюся под контролем движения "Ансар Алла" (хуситов), несмотря на действующее воздушное эмбарго. На борту этого самолета делегация хуситов отправилась в Тегеран для участия в церемонии прощания с верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

Власти Йемена назвали произошедшее "вопиющим нарушением суверенитета республики, международного права и резолюций Совета Безопасности ООН".

Ранее представитель политбюро движения "Ансар Алла" Мухаммед аль-Бухейти заявил, что возможные договоренности между США и Ираном не смогут обеспечить мир в Йемене.

Напомним, 18 июня Вашингтон и Тегеран подписали временный меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение боевых действий и начало нового этапа переговоров. Документ был рассчитан на 60 дней, однако спустя несколько дней американская сторона обвинила Иран в нарушении режима прекращения огня в Ормузском проливе.