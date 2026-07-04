Так выглядит посадка самолета в Гренландии

В сети распространилось видео необычной посадки самолета в одном из аэропортов Гренландии.

В крупнейшем островном регионе мира насчитывается шесть международных и восемь внутренних аэропортов. На кадрах запечатлен процесс посадки воздушного судна в одном из них.

Day.Az представляет вниманию читателей это впечатляющее видео: