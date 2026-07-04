https://news.day.az/unusual/1845974.html

Так выглядит посадка самолета в Гренландии - ВИДЕО

В сети распространилось видео необычной посадки самолета в одном из аэропортов Гренландии. В крупнейшем островном регионе мира насчитывается шесть международных и восемь внутренних аэропортов. На кадрах запечатлен процесс посадки воздушного судна в одном из них. Day.Az представляет вниманию читателей это впечатляющее видео: