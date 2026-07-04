https://news.day.az/society/1845978.html В Агдаме мужчина и двое его детей утонули в водохранилище В Агдамском районе произошел несчастный случай. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, мужчина и двое его малолетних детей утонули во время купания в Хатынском водохранилище, расположенном на территории села Хачиндербенд.
В Агдаме мужчина и двое его детей утонули в водохранилище
В Агдамском районе произошел несчастный случай.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, мужчина и двое его малолетних детей утонули во время купания в Хатынском водохранилище, расположенном на территории села Хачиндербенд.
На место происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов и водолазно-поисковые группы Министерства по чрезвычайным ситуациям.
По факту проводится расследование.
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