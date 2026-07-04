В Агдаме мужчина и двое его детей утонули в водохранилище

В Агдамском районе произошел несчастный случай.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, мужчина и двое его малолетних детей утонули во время купания в Хатынском водохранилище, расположенном на территории села Хачиндербенд.

На место происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов и водолазно-поисковые группы Министерства по чрезвычайным ситуациям.

По факту проводится расследование.