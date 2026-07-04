https://news.day.az/sport/1845971.html Холанд высказался о матче с Бразилией Нападающий сборной Норвегии по футболу Эрлинг Холанд поделился ожиданиями от матча против Бразилии в 1/8 финала ЧМ-2026. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, футболист "Манчестер Сити" признался, что с большим уважением относится к бразильскому футболу. "Нас ждет особенный матч. Я симпатизирую сборной Бразилии и люблю эту страну.
Холанд высказался о матче с Бразилией
Нападающий сборной Норвегии по футболу Эрлинг Холанд поделился ожиданиями от матча против Бразилии в 1/8 финала ЧМ-2026.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, футболист "Манчестер Сити" признался, что с большим уважением относится к бразильскому футболу.
"Нас ждет особенный матч. Я симпатизирую сборной Бразилии и люблю эту страну. Мне нравится стиль, в котором бразильцы играют в футбол. В Бразилии всегда выступали лучшие футболисты мира", - сказал Холанд.
Матч Бразилия - Норвегия в рамках 1/8 финала ЧМ-2026 пройдет 5 июля.
Игра начнется в 00:00 по бакинскому времени.
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