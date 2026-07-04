https://news.day.az/society/1845983.html В Шуше выпал град В Шуше сегодня выпал град. Об этом сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе. Как отмечается, примерно в 15:37-15:42 в городе Шуша вместе с интенсивным дождем выпал град диаметром 5-8 мм.
В Шуше выпал град
В Шуше сегодня выпал град.
Об этом сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе.
Как отмечается, примерно в 15:37-15:42 в городе Шуша вместе с интенсивным дождем выпал град диаметром 5-8 мм.
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