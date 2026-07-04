https://news.day.az/society/1845983.html

В Шуше выпал град

В Шуше сегодня выпал град. Об этом сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе. Как отмечается, примерно в 15:37-15:42 в городе Шуша вместе с интенсивным дождем выпал град диаметром 5-8 мм.