В самом сердце Баку - Ичеришехер, под открытым небом у Гоша гала, ярким концертом латиноамериканской группы Nomade и харизматичной вокалистки Жозефины Бекер торжественно открылся Shahin Novrasli Festival 2026. Вместе с певицей на сцену вышли музыканты Эрик Жако (бас-гитара) и Айзек Джамба (ударные), сообщает Day.Az.

Фестиваль стартовал по-настоящему эффектно. Артисты мгновенно установили контакт с публикой и не отпускали ее внимание до самого финала. Энергичные ритмы, виртуозные импровизации, темпераментное исполнение и неповторимая атмосфера латиноамериканской музыки превратили историческое пространство Ичеришехер в большую концертную площадку под открытым небом. Многие зрители подпевали знакомым мелодиям, танцевали и встречали каждую композицию бурными аплодисментами.

Выступление завершилось продолжительными овациями, а музыкантов долго не отпускали со сцены, требуя сыграть "на бис".

Nomade - международный музыкальный проект, объединяющий традиционные латиноамериканские ритмы с современным звучанием. Вокалистка Жозефина Бекер виртуозно переосмысливает классические мелодии, наполняя их авторскими импровизациями, необычными аранжировками и яркой сценической энергетикой.

Shahin Novrasli Festival 2026 проходит в Ичеришехер со 2 по 12 июля. В течение десяти дней жителей и гостей Баку ждет насыщенная программа с участием известных музыкантов из десяти стран мира. Помимо концертов самых разных музыкальных направлений, фестиваль включает ярмарку, ежедневные DJ-сеты, концерт молодых талантов, литературный конкурс и традиционные джем-сейшены, превращая исторический центр города в пространство музыки, творчества и культурного общения.

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