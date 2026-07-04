Азербайджан победил на соревнованиях «Юный спасатель»

4 июля в городе Габала состоялась церемония награждения победителей XII Международных соревнований "Юный спасатель" и XIII Республиканского первенства "Юный спасатель и пожарный", проведенных при организационной поддержке Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), при поддержке министерств науки и образования, молодежи и спорта, а также Исполнительной власти Габалинского района.

Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС.

Отмечается, что в церемонии приняли участие министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, заместитель министра науки и образования Фирудин Гурбанов, глава Исполнительной власти Габалинского района Сабухи Абдуллаев, дети и члены семей шехидов Отечественной войны, представители общественности.

В этом году наряду с Азербайджаном, в соревнованиях выступили команды из Казахстана, Узбекистана, Беларуси и России, а Таджикистан принял участие в качестве наблюдателя.

Соревнования были организованы с целью повышения уровня подготовки подростков и молодежи к чрезвычайным ситуациям, привития школьникам здорового образа жизни, чувства ответственного подхода к личной и общественной безопасности, национально-патриотического духа, повышения интереса к профессии спасателя, а также формирования дружеских и партнерских связей между юными спасателями из разных стран.

В официальной части, начавшейся с исполнения Государственного гимна, был продемонстрирован видеоролик, подготовленный МЧС о соревнованиях.

Затем была представлена художественная часть в исполнении школьников, воспевающая национальный патриотизм и дружбу между странами. Победителям были вручены кубки, дипломы, почетные грамоты и ценные подарки, другим участникам - почетные грамоты и памятные подарки.

Отметим, что команды соревновались на этапах "Полоса препятствий", "Комбинированная пожарная эстафета", "Поисково-спасательные работы", "Презентация команд" и "Стенгазета".

В международных соревнованиях, прошедших в условиях напряженной борьбы, первое место заняла команда Азербайджана, второе - Узбекистана, третье - Беларуси. В республиканском первенстве первое место заняла команда полной средней школы №6 имени Н.Бехдиева города Исмаиллы, второе - команда полной средней школы №3 поселка Нехрам Бабекского района Нахчыванской Автономной Республики, третье - команда полной средней общеобразовательной школы села Юхары Зейхур Гусарского района.