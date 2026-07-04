"Карабах" близок к трансферу защитника "Ференцвароша"

"Карабах" может пополнить состав новым футболистом.

Как передает Day.Az со ссылкой на​ idmanxeber.az, агдамский клуб достиг принципиальной договоренности о переходе латвийского флангового защитника венгерского "Ференцвароша" Джабраила Макрецкиса.

По информации источника, 26-летний футболист уже прибыл в Баку. После прохождения медицинского обследования он должен подписать контракт с чемпионом Азербайджана.

Макрецкис выступает за "Ференцварош" с 2023 года. За это время он дважды стал чемпионом Венгрии, завоевал Кубок страны, а также принимал участие в матчах Лиги Европы и Лиги конференций УЕФА.

В сезоне-2025/2026 защитник провел 38 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голами и шестью результативными передачами.