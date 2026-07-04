ФК "Сабаил" объявил о новом трансфере

"Сабаил" усилил состав полузащитником Аббасом Агазаде.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу бакинского клуба, с 27-летним футболистом подписан контракт по схеме "1+1".

Последним клубом Агазаде был "Имишли". В минувшем сезоне Премьер-лиги Азербайджана хавбек провел 33 матча и отметился одним забитым мячом.