https://news.day.az/sport/1845998.html ФК "Сабаил" объявил о новом трансфере "Сабаил" усилил состав полузащитником Аббасом Агазаде. Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу бакинского клуба, с 27-летним футболистом подписан контракт по схеме "1+1". Последним клубом Агазаде был "Имишли". В минувшем сезоне Премьер-лиги Азербайджана хавбек провел 33 матча и отметился одним забитым мячом.
ФК "Сабаил" объявил о новом трансфере
"Сабаил" усилил состав полузащитником Аббасом Агазаде.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу бакинского клуба, с 27-летним футболистом подписан контракт по схеме "1+1".
Последним клубом Агазаде был "Имишли". В минувшем сезоне Премьер-лиги Азербайджана хавбек провел 33 матча и отметился одним забитым мячом.
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