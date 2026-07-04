Азербайджан проголосовал против резолюции по Беларуси на сессии ПА ОБСЕ в Гааге.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend информированный источник.

"Ежегодная сессия ПА ОБСЕ открылась 4 июля в Гааге. В рамках мероприятия был выдвинут ряд инициатив, имеющих характер политического давления на Беларусь. По инициативе главы шведской делегации Бьорна Сёдера в ПА ОБСЕ была создана неофициальная группа "За демократическую Беларусь", а также представлен отдельный проект резолюции о ситуации с правами человека в Беларуси",- сказал источник.

По словам источника, эти инициативы свидетельствуют о том, что белорусский вопрос находится в центре внимания нынешней сессии.

"Во время голосования в Постоянном комитете Ассамблеи по проекту резолюции делегация Азербайджана проголосовала против документа, тем самым выразив поддержку Беларуси", добавил источник.