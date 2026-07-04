Робкая девушка на улице Роз… Азербайджанский спектакль покорил Moldfest

Моноспектакль Азербайджанского государственного академического музыкального театра "Робкая девушка" (Utancaq qız) был успешно представлен заслуженным артистом Шовги Гусейновым на XIV Международном театральном фестивале Moldfest, проходившем в столице Молдовы - Кишиневе, говорится в сообщении пресс-службы театра, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Спектакль, показанный на сцене Государственного молодежного драматического театра "На улице Роз" имени Юрия Хармелина, вызвал большой интерес у участников фестиваля и театральных специалистов. Созданный актером образ был высоко оценен публикой и встречен продолжительными аплодисментами.

Моноспектакль "Робкая девушка" поставлен народной артисткой Джаннат Селимовой по мотивам одноименной фантастической повести выдающегося русского писателя Федора Достоевского. С этой постановкой Шовги Гусейнов уже неоднократно успешно выступал на международных театральных фестивалях, где был удостоен различных наград.

Шовги Гусейнов подчеркнул важность фестиваля для укрепления культурного сотрудничества между странами и обмена профессиональным опытом, выразив благодарность организаторам мероприятия.

Он также поблагодарил посла Азербайджана в Молдове Ульви Бахшалиева и представителей азербайджанской диаспоры в Кишиневе за теплый прием, внимание и гостеприимство.